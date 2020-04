Kuinka moni on jo parantunut koronavirustartunnasta? Tällaisessa ajassa potilaiden uskotaan tervehtyvän

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo Viiden Jälkeen -erikoislähetyksessä, että noin puolet Suomessa koronaviruksen saaneista on jo parantunut taudista.

–Puolet Suomen koronatapauksista on saaneet diagnoosin vähintään kaksi viikkoa sitten. Kahta viikkoa on käytetty eri maissa indikaattorina toipumisesta. Siinä ajassa sairastunut on joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi toipunut.