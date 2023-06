Kuin kaksi marjaa! Christoffer Strandberg poseeraa harvinaisessa yhteiskuvassa pikkuveljensä kanssa

– Tehtiin kaikki samat asiat kuin lapsuuden reissuilla, mutta ilman vanhempia. Käytiin Skansenilla, Vasa-museossa ja laivalla Drottningholmin linnassa. Yksi yö katsottiin jopa Peppi Pitkätossu-leffa läppäriltä. Todella psykedeelistä kamaa! Okei, lapsina me ei kyllä juotu näin monta Dry Martinia ja tultu yökerhosta kello viisi aamulla, Strandberg aloittaa tekstin.

– On huikeaa, että on joku joka pelkästä katseesta ymmärtää mikä naurattaa, joka tajuaa kaikki samat asiat lapsuudesta ja vanhemmista. Eniten vaikuttunut oon veikan tavasta katsoa maailmaa avoimuudella ja miten hän huomioi muut ihmiset. Oon niin ylpeä! Hän voi yrittää kasvaa ja vanheta niin paljon kuin haluaa, mutta lillebror on aina lillebror.