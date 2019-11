KRP epäilee Pohjoismaisen vastarintaliikkeen rikkovan korkeimman oikeuden kieltoa – uusnatsijärjestön uskotaan toimivan eri nimisen liikkeen kautta

Pohjoismainen vastarintaliike on määrätty korkeimman oikeuden päätöksellä väliaikaiseen toimintakieltoon. Esitutkintaa tapauksessa on tehty viime huhtikuusta asti. Kokonaisuuteen on lisätty marraskuussa Helsingin keskustassa järjestettyyn tilaisuuteen liittyvä rikosepäily.