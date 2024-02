Kroatian viisuedustajaa syytetään Käärijä-kopioksi: "Halpa yritys"

Tarkkasilmäiset ovat kuitenkin huomioineet jotain tuttua artistissa, sillä sitä verrataan Suomen viisusankariin Käärijään ja jopa syytetään kopioksi. Baby Lasagnalla on muun muassa puhvihihat ja lavashowssa nähdään sekä vihreää että pinkkiä.

– Voisimmeko kaikki olla vertaamatta Baby Lasagnaa Käärijään. Ainoa asia, joka heillä on yhteistä on se, että he voittivat samana päivänä vuoden erolla.