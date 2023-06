Kristillisdemokraatit vahvistaa lähtevänsä mukaan Orpon hallitukseen, Essayahista maa- ja metsätalousministeri

– Politiikassa kaksikin vuotta on pitkä aika, joten tässä vaiheessa emme lähteneet ottamaan siihen salkkuun kantaa.

Kotihoidon tuki suojattiin

Maa- ja metsätalousministerin salkku on Essayahin mukaan luonteva valinta kristillisdemokraateille. Hän muistutti, että kristillisdemokraatit on kahden edellisen vaalikauden aikana ollut ainoa puolue, joka on tehnyt maataloudesta välikysymyksiä.