Krista Pärmäkoski ja Heidi Weng kärsivät venäläistähden kyseenalaisista tempuista

Suomalaishiihtäjät Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen lähtevät loppunousuun hyvistä asetelmista. Niskanen on kolmantena minuutin ja 19 sekuntia perässä kärkeä. Pärmäkosken sijoitus on neljäs ja matkaa Neprjajevaan on minuutti ja 21 sekuntia.