Kremlistä raivonpurkaus Natolle: "Toimittajamme kertovat totuuden"

Venäjän valtiollinen media Tass ei saanut lupaa akkreditoitua Naton epäviralliseen ministerikokoukseen Turkin Antalyassa.

Kremlin ylläpitämä Venäjän valtiollinen Tass ei saanut akkreditointia keskiviikkona alkaneeseen epäviralliseen ministerikokoukseen Turkissa.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja, aggressiivisista ulostuloistaan tunnettu Marija Zaharova, suivaantui akkreditoinnin kieltämisestä.

– Tämä päätös liittyy yritykseen leimata ja marginalisoida venäläiset tiedotusvälineet, Zaharova sanoi Tassin mukaan.

Zaharovan mielestä Venäjän valtiollisen median akkreditaation kieltäminen on osoitus epäkunnioituksesta ja täydellisestä piittaamattomuudesta sellaisia käsitteitä kohtaan kuin demokraattiset periaatteet, sananvapaus ja toimittajien oikeuksien takaaminen.

– He eivät halua toimittajiamme sinne, koska heidän suutaan ei voida sulkea, vaan he kertovat totuuden. He kertovat kaiken juuri kuten se todellisuudessa on, väitti Zaharova radio Sputnikin lähetyksessä.

Lausunto kuulostaa varsin ironiselta, koska Zaharova itse harjoittaa kaikissa ulostuloissaan Kremlin sanelemaa propagandaa. Venäjällä medialla ei enää ole sananvapautta nimeksikään, vaan kaikki oppositiomedia on joko lopetettu tai sen edustajat ovat joutuneet pakenemaan Venäjältä.

Naton epävirallinen ulkoministerikokous käydään Antalyassa, Turkissa 14.–15. toukokuuta. Suomesta kokoukseen osallistuu muun muassa ulkoministeri Elina Valtonen.