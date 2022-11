Kreikan ihmemies veti pidemmän korren NBA:n supertähtien kohtaamisessa

Sarjataulukossa Milwaukee on Itäisessä konferenssissa toisena, kun taas Dallas on Läntisessä konferenssissa pudotuspeliviivan alapuolella sijalla 11. Lauri Markkasen Utah on Läntisessä konferenssissa sijalla kahdeksan. Markkanen ja Utah pelaavat ensi yönä suomalaisen entistä seuraa Chicago Bullsia vastaan