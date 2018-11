Kouvolalainen Jari Salminen on edelleen kateissa – viimeisin havainto yhdeksän kuukautta sitten

Viimeinen havainto Salmisesta on vapaa-ajan kiinteistöltä, joka sijaitsee Jaalan Paljakassa. Hänen oletetaan jatkaneensa matkaa jalkaisin.

48-vuotiaalla Salmisella on katoamishetkellä ollut todennäköisesti yllään tumma takki ja tummat housut. Mukanaan hänellä on luultavimmin tumman vihertävä reppu. Salminen on 170 senttimetriä pitkä ja hoikka.