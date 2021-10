Koululaisille pakollinen koronarokotus Kaliforniassa – ”Kyse lasten terveydestä”

– Osavaltio vaatii jo nyt, että koululaiset on rokotettu tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. Ei ole mitään syytä, miksi emme toimisi samoin koronaviruksen kohdalla, Newson totesi tiedotustilaisuudessa.

Uuden määräyksen on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan tammikuussa, sillä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto ei ole vielä hyväksynyt kaikkien kouluikäisten rokottamista.

– Tässä on kyse lasten turvallisuudesta ja terveydestä, kuvernööri totesi.

Kaliforniassa asuu noin 40 miljoonaa ihmistä ja se on väkiluvulla mitattuna maan suurin osavaltio.

Yhdysvalloissa on ylittynyt 700 000 koronaviruskuoleman rajapyykki. Viimeisen viikon aikana uusia kuolemantapauksia on raportoitu keskimäärin yli 2 000 per päivä.