Kosovon parlamentti valitsi 38-vuotiaan Vjosa Osmanin maan presidentiksi – sai vaaleissa valtaisan äänivyöryn

38-vuotias Vjosa Osmani edustaa Kosovon politiikan nuorta polvea. Hän on lakitieteen professori ja profiloitunut korruption vastustajana. Yhdysvalloissa tohtorintutkintonsa suorittanut Osmani on yksi maan suosituimmista poliitikoista.

Osmanin tukena oli pääministeri Albin Kurtin vasemmistoliike Vetevendosje, joka sai helmikuun parlamenttivaaleissa yli puolet äänistä. Osmani yksin sai noin 300 000 ääntä, mihin on aiemmin yltänyt vain maan isänä pidetty entinen presidentti Ibrahim Rugova.

Osmani ja Kurti edustavat uusia ja raikkaita tuulia Kosovon johdossa, joka on aiemmin koostunut korruptoituneista entisistä sissikomentajista Kosovon sodan ajoilta.

– Kosovo ei voi edistyä, ellemme raasta alas suurta ja vahvaa rikollisuuden ja korruption muuria, joka on rakennettu vuosien aikana, Osmani sanoi uutistoimisto AFP:lle hiljattain.

Kosovon johtopaikoilla on myös ennätyksellisen paljon naisia. Osmani on maan toinen naispresidentti, ja hallituksen 15 ministeristä 6 on naisia.