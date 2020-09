Korvaamattoman arvokkaat kirjat löytyivät lattian alle kätkettyinä – taustalla taidevarkaus kuin suoraan jännityselokuvasta

Laskeutuivat saaliin luo katton tehdystä reiästä

Takana keikkoihin erikoistunut rikollisryhmä

Poliisi kuvailee teon takana olleen romanialainen järjestäytynyt rikollisryhmä, joka on vastuussa useista varastomurroista eri puolilla Isoa-Britanniaa. Tekijät saapuivat maahan varta vasten keikkoja varten, ja poistuivat pian tämän jälkeen maasta. Rikoksissa kohdistuivat suureen määrään arvo-omaisuutta, joka kuljetettiin pois maasta.

Poliisilla on todisteita ryhmän liittymisestä 11 muuhun rikokseen eri puolilla maata noin kahden miljoonan punnan arvosta. Rikoksissa hyödynnettiin pitkälle samoja tekotapoja. Syytteessä teoista on ollut yhteensä 13 henkilöä, joista 12 on jo katsottu oikeudessa syylliseksi rikoksiin.