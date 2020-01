Koronavirus on nyt Euroopassa – Ranskassa vahvistettu ensimmäiset tautitapaukset

Kyseessä on ensimmäiset vahvistetut tapaukset Euroopassa. Ensimmäinen tapaus tehtiin Ranskan Bordeauxin kaupungissa ja toinen Pariisissa.

Toisen potilaan matkustusreitistä ei tietoa

STT:n mukaan Bordeaux'n potilas on kertonut matkustaneensa Kiinasta Hollannin kautta ja olleensa Kiinassa yhteydessä wuhanilaisiin. 48-vuotias mies on kotoisin Kiinasta ja on ollut torstaista lähtien eristyksessä sairaalassa.