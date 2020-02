Koronaviruksen kurittama Kiina taipui puolittamaan tullimaksut yli 1700 tuontitavaralta Yhdysvalloista

Tullimaksujen leikkaus tulee voimaan ensi viikon perjantaina ja se koskee 75 miljardin dollarin arvoista tuontia Yhdysvalloista. Samana päivänä Yhdysvaltojen on määrä puolittaa omat tullinsa 120 miljardin dollarin arvoiselle tuonnille Kiinasta.

– Kun ottaa huomioon kaiken muun, mitä on meneillään, he eivät halua kauppakiistojen kärjistyvän uudelleen, hän sanoi Financial Timesin mukaan.