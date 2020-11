Koronapandemian takia yli 19 miljoonaa ihmistä uhkaa nälänhätä

Kehitysyhteistyöjärjestö World Visionin mukaan koronapandemian takia yli 19 miljoonaa ihmistä on vaarassa joutua nälänhätään. Heistä 10 miljoonaa on lapsia. Akuutin nälän uhkasta kärsivien ihmisten määrä on kasvanut 12 maassa 50 prosenttia viime vuodesta.