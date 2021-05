Koronan vuoksi tehdyt työttömyysturvan muutokset jatkuvat syyskuun loppuun

Myös työttömyysetuushakemusten käsittelyä ja tulojen sovittelua koskevat väliaikaiset muutokset jatkuvat syyskuun loppuun, kertoo Kela tiedotteessa. Työttömyysturvaan on tehty koronaepidemian vuoksi väliaikaisia lakimuutoksia.

Jos sovittelujakso on kuukausi, työtön työnhakija voi ansaita väliaikaisesti 500 euroa ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuteen. Jos sovittelujakso on neljä viikkoa, rahamäärä on 465 euroa.