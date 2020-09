Koronakuolemien määrä väheni yhdellä

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 335, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

THL:n mukaan kuolemantapausten kokonaismäärä on laskenut yhdellä sairaanhoitopiireissä tehtyjen tarkennusten myötä. Sairaalahoidossa on maanantaihin verrattuna yksi potilas vähemmän, eli yhdeksän potilasta. Heistä kaksi on tehohoidossa, kun maanantaina teholla hoidettiin yhtä potilasta.