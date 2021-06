Korona teki pyöristä otollisempia pitkäkyntisille – jos kulkupeli on lukittu, pelkät osatkin kiinnostavat

Pop vakuutuksen korvauspalveluiden päällikkö Tommi Lehmusvirta kertoo Uutisaamussa, että taustalla on polkupyörien suosio kulkuvälineenä. Moni on jättänyt julkisen liikenteen käytön vähemmälle. Myös pyöräilyn suosio työmatkaliikenteessä näkyy pyörävarkauksissa. Muitakin ilmiöitä on.