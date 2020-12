Korona on saavuttanut maapallon jokaisen mantereen – Etelämantereella todettu 36 tartuntaa

Etelämantereella tartunnan on saanut Reutersin mukaan ainakin 36 Chilen asevoimiin kuuluvaa Bernardo O’Higginsin tukikohdassa.

Tartunnan saaneet on eristetty ja heitä tarkkaillaan jatkuvasti Chilen Patagoniasta käsin.

Tutkimus- ja sotilasasemat Etelä-Mantereella ovat tehneet poikkeuksellisia toimia, jotta virus ei pääsisi rantautumaan. Esimerkiksi turismi mantereelle on peruutettu, toimintaa ja henkilöstöä on vähennetty ja tiloja on lukittu.