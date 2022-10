Korkein oikeus myönsi valituslupia: syytetyt vaativat hyödyntämiskieltoa todisteille – kyseessä historiallisen suuri huumejuttu

Taustalla on kansainvälinen Greenlight-operaatio, jossa rikollisia eri maissa huijattiin käyttämään Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n kehittämää Anom-viestintäalustaa. FBI:n antamien tietojen perusteella poliisi pääsi Suomessakin lukuisten rikoksista epäiltyjen jäljille.

KKO on myöntänyt valituslupia jutussa, jossa tuomitut vaativat viestien asettamista hyödyntämiskieltoon. Heidän mukaansa viestit hankittiin lainvastaisesti ja niiden käyttäminen vaaransi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen.

Vaatimukset hyödyntämiskiellosta hylättiin aiemmin

Anom-viestejä on käytetty näyttönä lukuisissa muissakin rikosjutuissa viime aikoina. Helsingin käräjäoikeudessa on esimerkiksi edelleen käynnissä käsittely huumejutussa, jota poliisi on kuvannut historiallisen suureksi.