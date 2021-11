Korkeasaaren karhut vaipuivat talviuneen: "Parin päivän ajan on ollut hipihiljaista"

Viime viikkoina talven lähestyminen on unettanut Korkeasaaren 20- ja 15-vuotiaita naaraskarhuja. Eläintarhasta kerrotaan, että ne ovat nukkuneet puoleen päivään, eivätkä ole juuri käyneet ulkona tai koskeneet ruokiinsa.

Karhujen ulkotarhan luukku suljettiin toissa päivänä tiistaina, ja nyt hiljaisuus on laskeutunut talvipesiin.

– Parin päivän ajan on ollut hipihiljaista, kun olemme käyneet varovasti kurkistamassa sisätilaan. Ne nukkuvat siellä pilkkopimeässä, eläintenhoitaja Susan Nuurtila kertoo tiedotteessa.

Pesä sisustettu omin tassuin

– Pehmikkeet karhu kuljettaa kahmimalla niitä etutassuillaan vatsansa alle ja peruuttamalla ison kasan kanssa pesään. Karhuilla on neljä talvipesää, joista yksi on selkeä suosikki, mutta muitakin on myllätty mukaviksi, tiedotteessa kerrotaan.