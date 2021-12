Koripalloväellä käsissä kuuma peruna: rokottamattomaan pelaajaan puuttuminen ei ole mahdollista – "Minulla oli käsitys jo hänen aiempien julkaisujensa kautta"

– Ei voi. Meillä on vahva suositus rokottautumisesta ja sitä on käyty läpi seurojen kanssa. Seurat ovat vahvasti samalla kannalla. Syksyn seurakokouksessa pohdittiin, voitaisiinko rokotusta edellyttää, kaikki seurat olivat siihen vahvasti sitoutuneita, mutta katsoimme ettei se nykylainsäädännöllä ole mahdollista, Westerholm kertoi STT:lle.

– Käsitykseni on, että Korisliigassa on vahva rokotekattavuus. Ulkomaalaispelaajilla ei ole ollut asiaa maahan, ellei ole rokotetta. Tiedän, että ulkomaalaispelaajia on käännytetty rajalla, jos heillä ei ole täyttä rokotussarjaa, Westerholm kertoi.