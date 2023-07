Koneen ja Nokian toimitusjohtajat jyrähtävät rasismista: "Ei voi hyväksyä missään muodossa missään"

– Haluamme houkutella Suomeen paljon osaajia. Se on hyvin tärkeää meidän kilpailukyvyllemme. Koneen tyyppiselle globaalille toimijalle on tärkeää myös, että meidän kotimaamme nähdään positiivisessa valossa. Että olemme avoin, globaali maa, Ehrnrooth sanoo.

Nokian Lundmark korostaa Suomen maineen merkitystä

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark kommentoi aiemmin STT:lle viimeaikaista maahanmuuttokeskustelua todeten, että työperäisen maahanmuuton kehittäminen ja jatkuminen tulevaisuudessa on tärkeää.

– Me olemme palkanneet Suomeen hyvin paljon ihmisiä viimeisten vuosien aikana, ja noin puolet heistä on muiden maiden kansalaisia, Lundmark sanoi STT:lle huomauttaen puhuvansa paitsi Nokialle tulevien insinöörien, myös heidän puolisoidensa, puolisoiden työpaikkojen ja koko perheen maahan asettumisen puolesta.

Lundmarkin mukaan olennaista on myös, millaisia signaaleja Suomi lähettää.

– Suomen maineen kannalta on äärimmäisen tärkeätä, että teemme kaikille selväksi, että Suomi on avoin yhteiskunta, jossa minkäänlaista rasismia ei suvaita.