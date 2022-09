Kolumbiassa räjähdeisku: Kahdeksan poliisia kuollut

Kolumbia on kärsinyt vuosikymmeniä kestäneestä konfliktista valtion ja eri ryhmittymien välillä. Petro on käynnistänyt toimet maan asevoimien toiminnan muuttamiseksi, ja hän on lisäksi käynnistänyt uudelleen neuvottelut Kansallisen vapautusarmeijan (ELN) kanssa. Ryhmä on maassa toimiva järjestäytynyt sissijärjestö.