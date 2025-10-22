Ihmiset olivat yrittäneet kerätä moottoritiellä kaatuneesta säiliöautosta vuotavaa polttoainetta talteen, kun ajoneuvo räjähti.
Länsi-Afrikassa Nigeriassa noin 30 ihmistä kuoli polttoainerekan räjähdyksessä tiistaina.
Asiasta kertoo Nigerian kansallisen pelastusviraston edustaja. Lisäksi onnettomuudessa loukkaantui yli 40 ihmistä.
Viraston edustajan mukaan polttoainetta kuljettanut ajoneuvo oli kaatunut moottoritiellä ja alkanut vuotaa. Lähistöllä olleet ihmiset olivat yrittäneet ottaa vuotavaa polttoainetta talteen. Ajoneuvo oli tässä vaiheessa räjähtänyt.
Tämän kaltaiset polttoainerekkoihin liittyvät onnettomuudet ovat yleisiä Nigeriassa, missä tiet ovat usein huonossa kunnossa. Onnettomuudet ovat monesti seurausta ylinopeudesta ja liikennesääntöjen noudattamatta jättämisestä.
Talouden elvyttämiseksi Nigerian presidentti Bola Tinubu lopetti polttoainetuet ja valuuttasäännöstelyn astuessaan virkaansa toukokuussa 2023.
Muutokset johtivat kuitenkin elinkustannuskriisiin, minkä vuoksi ihmiset ottavat liiallisia riskejä polttoaineen saamiseksi.
Maaliskuussa kymmenen ihmistä kuoli ketjukolarissa moottoritiellä pääkaupunki Abujan lähettyvillä, kun säiliörekka syttyi tuleen.
Tammikuussa lähes sata ihmistä sai surmansa, kun he olivat pyrkineet kerätä polttoainetta talteen säiliöauton törmäyksen jälkeen Nigerin osavaltiossa.
Jälkimmäisen onnettomuuden jälkeen presidentti Tinubu määräsi aloitettavaksi kansallisen kampanjan säiliöauto-onnettomuuksista. Kampanjalla oli tarkoitus lisätä tietoisuutta muun muassa ympäristöriskeistä, joita liittyy polttoaineen keräämiseen onnettomuuksien yhteydessä.