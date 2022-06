Kolme ihmistä on kuollut listeriaan Tanskassa

Potilaat ovat iältään 33-93-vuotiaita. Kaikilla sairaalaan joutuneilla ja menehtyneillä on taustalla jokin perussairaus tai muu immuunivaje, joka teki heistä erityisen alttiita listeriatartunnalle.

Listeria-infektio on elintarvikevälitteinen sairaus, joka voi aiheuttaa sepsiksen tai aivokalvontulehduksen niille, joilla on heikentynyt vastustuskyky. Listeria on vaarallinen myös raskaana oleville naisille ja heidän sikiöilleen.