Koirasusi tappoi 3 kuukauden ikäisen vauvan Yhdysvalloissa

Koirasudella tarkoitetaan koiraa, johon on sekoittunut sutta ja koiraa. Perhe oli tietoinen siitä, että koirassa oli risteytettynä myös sutta, kuolinsyyntutkija vahvistaa.

Tutkimukset paljastivat: Susilaumaa seurannut koiraeläin on kasvatettu koirasusi

Pormestari varoitti villieläinten ja eksoottisten eläinten omistajia

– On aivan käsittämätöntä, että näin voi tapahtua. Jos päätät omistaa eksoottisen lemmikin, se tuo mukanaan lisävastuuta siitä, että perheesi lisäksi myös naapurisi ovat turvassa.

Myös Suomessa koirasusia

Koirasusi on suden ja koiran risteymä. Niiden pitäminen lemmikkinä on laitonta useissa osavaltioissa Yhdysvalloissa. Myös Suomessa se on säädetty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi, jota ei saa pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai luovuttaa. Kasvatus ja myynti kiellettiin vuonna 2019, maahantuonti jo vuodesta 2016.