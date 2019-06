KKO:n ratkaisut alensivat asfalttikartellista määrättyjä korvaussummia

Vantaan tapaus yhä vireillä



KKO:ssa on yhä vireillä asia, jossa Vantaan kaupungille on myönnetty valituslupa korvausvastuun siirtymisestä yrityskauppatilanteessa. Osa asfalttikartelliin liittyvistä valituslupahakemuksista on jätetty odottamaan nyt ratkaistuja tapauksia ja Vantaan tapauksen ratkaisua.