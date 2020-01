Kirjeenvaihtajan kommentti: Juutalaisvastaisista hyökkäyksistä on tullut New Yorkissa arkipäivää – viharikosten lisääntyminen rajoittaa jo lasten koulunkäyntiä

New Yorkin poliisi on lisännyt läsnäoloaan ortodoksi-juutalaisten asuinalueilla ja synagogien edessä. NYPD:n tilastojen mukaan antisemitistiset hyökkäykset lisääntyivät vuonna 2019 edellisestä.

Sadoista kaupungissa raportoiduista viharikoksista juutalaiset olivat kohteena yli puolessa (arviolta vain 13 prosenttia newyorkkilaisista on juutalaisia). Yhteistä hyökkäyksille on, että kohteena ovat olleet pääasiassa ortodoksi-juutalaiset, eli juutalaiset, jotka ovat uskonnollisten asujen vuoksi tunnistettavissa.

New York on ollut satojen vuosien ajan ikään kuin juutalaisten turvapaikka antisemitismin keskellä. New Yorkia nimitetäänkin joskus kaupungin ulkopuolella ”Jew Yorkiksi”. Vihahyökkäyksiä on ollut ennenkin, mutta nyt niistä on tullut arkipäivää.