Kirjastojen yhteinen e-kirjasto aukeaa tänään

Uutta kanavaa voivat käyttää ne, joiden kotikunta on liittynyt e-kirjastoon. Liittyneitä kuntia on palvelun avautuessa yli 200. Näissä kunnissa asuu noin 85 prosenttia Suomen asukkaista.



Osa kunnista liittyy mukaan ensi vuoden alussa.



E-kirjasto-sovelluksen on luvattu olevan ladattavissa sovelluskaupoissa tänään. Myöhemmin e-kirjastoa voi käyttää myös verkkosivun kautta.



Palvelun tuottaa Kansalliskirjasto yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa.