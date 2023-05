Kirjailija Laura Paloheimo iloitsee tulevista töistään: "Ihanaa, että tämän ikäisenä vielä runko taipuu"

Kirjailija Laura Paloheimo saapui Helsingin Soutustadionin kesäkauden avajaisiin yhdessä poikansa kanssa. Kaksikko kertoi odottavansa kesälomaa ja mökkeilyä, joka on molemmille rakasta ajanvietettä.

– Mökki on ja siellä on laidun. Kuka sitä hoitaisi onkin eri asia. Siellä se saa aika villisti rehottaa, Paloheimo nauraa.

Kirjoittamisen ohessa Paloheimo on keskittynyt kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, johon on kuulunut muun muassa tiukka treenaaminen kuntovalmentajan johdolla. Hän paljastaa tavoitteellisen harjoittelun liittyvän mahdollisiin työkuvioihin, joista hän on kuitenkin vaitonainen.