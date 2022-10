Kiovassa sinkoilevat ohjukset eivät saa suomalaista avustustyöntekijä Nestoria perääntymään: "Vastapuoli yrittää maksimoida tuhon määrän"

"Vastapuolta ei kiinnosta"

Virtasen mukaan Kiovassa avun tarve on tällä hetkellä kova, ja tukea tarvitaan jatkuvasti. Siitä huolimatta ukrainalaiset osaavat hänen mukaansa suhtautua asiaan edelleen niin sanotusti "huumorilla". Hänen mukaansa Kiovassa tahto voittaa Venäjä on edelleen kova.

– Mennään päivä kerrallaan. Se on homman nimi. Vastapuolta ei kiinnosta, he tekevät mitä lystäävät. Yrittävät vain maksimoida tuhon määrän. Hirveä tragedia, se on mitä on.