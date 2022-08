Kimi ja Minttu Räikkönen juhlivat hääpäiväänsä – hehkuttavat rakkauttaan somessa

Kimi Räikkönen ja hänen vaimonsa Minttu Räikkönen juhlistivat viikonloppuna hääpäiväänsä. Pariskunta on ollut naimisissa jo kuusi vuotta.

– Se on mennyt nopeasti ja ollut todella ihanaa ja parasta on, että meillä on vielä monta yhteistä vuotta odotettavana! Rakastan sinua, Kimi kirjoitti englanniksi.