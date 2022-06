Kim Kardashian suuntasi lemmenlomalle Pete Davidsonin kanssa – jakoi liudan kuvia trooppiselta saarelta

View this post on Instagram

Kuvasarjassa Kim on pukeutuneena mustiin bikineihin ja Davidsonilla on yllään niin ikää mustat rantashortsit. Kuvissa pariskunta kahlailee rantaviivan läheisyydessä, ja Kim poseeraa yksin ja yhdessä Davidsonin kanssa. Muutamassa kuvassa pariskunta on pysähtynyt hempeilemään yhdessä.

Kim on kirjoittanut kuvasarjan yhteyteen "Ranta kahdelle", joten yhdysvaltalaismedioissa on ihmetelty kuka on se nimeämätön henkilö, joka on kuvannut pariskunnan kajakkiretken ja suuteloinnit.