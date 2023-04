Kim Kardashian osallistuu sittenkin Met-gaalaan

Huhujen mukaan tosi-tv-tähti Kim ei ole ainoa perheestä, joka on saanut kutsun tämän vuoden New Yorkin Metropolitan Museum of Artin vuotuisen gaalan. Viime vuonna Met-gaalassa edusti Kardashienin perheestä myös Kourtney, Khloé, Kris sekä Kendall ja Kylie Jenner.