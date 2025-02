The Summit Suomessa kilpailijoiden patikointi venyy, ja leiri joudutaan laittamaan huonoon paikkaan.

Kilpailijoiden päivän patikointi venyy, joten he joutuvat leiriytymään vuorenrinteeseen The Summit Suomen viidennessä jaksossa. Tavallisesti teltat on laitettu pystyyn puiden suojaan metsän siimekseen.

Nyt joukko yrittää pystyttää telttoja navakassa tuulessa.

– Tämä menee kohta rikki, Linnéa tuumaa pidellessään telttaa valtavassa tuulessa.

– Minä menen auttamaan tyttöjä, Jani huikkaa.

Katso videolta, miltä teltan pystytys navakassa tuulessa näyttää.