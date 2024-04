Kiinniotto Saksassa – kaksikon epäillään vakoilleen Venäjälle

Saksan poliisi on ottanut kiinni kaksi miestä, joita epäillään vakoilusta Venäjälle. Kummallakin miehistä on sekä Saksan että Venäjän kansalaisuus.



Kaksikko otettiin kiinni Bayreuthin kaupungissa Baijerissa keskiviikkona, kerrottiin liittovaltion syyttäjänkanslian lausunnossa. Sekä miesten asunnoilla että työpaikoilla tehtiin kotietsintä.



Toisen miehistä epäillään kartoittaneen potentiaalisia sabotaasikohteita, joihin kuuluivat myös Yhdysvaltojen armeijan tukikohdat. Hän on syyttäjän mukaan myös ollut kytköksissä Venäjän salaiseen palveluun lokakuusta lähtien.



– Heidän tarkoituksenaan oli ennen kaikkea heikentää Saksan Ukrainalle Venäjän aggressiota vastaan tarjoamaa sotilaallista tukea, lausunnossa sanottiin.



Runsas kaksi vuotta sitten alkaneen Ukrainan sodan aikana Saksassa on paljastunut useita Venäjän epäiltyä vakoilua koskevia tapauksia.