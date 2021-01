Kiinassa pelastettu ensimmäinen romahtaneessa kultakaivoksessa kaksi viikkoa jumissa olleista kaivosmiehistä

Elossa oleville laskettu ruokaa ja lääkkeitä

Pelastajien tietojen mukaan kaivoksessa on vielä hengissä ainakin kymmenen kaivostyöntekijän ryhmä. Viikko sitten pelastajat saivat yhteyden 11 miehen ryhmään. Yhden miehistä on sittemmin kerrottu kuolleen räjähdyksessä aiheutuneiden vakavien vammojen seurauksena.

Kymmenen hengen ryhmä on 580 metrin syvyydessä. Heille on lähetetty ruokaa, lääkkeitä ja muita tarvikkeita kallioon porattujen kuilujen avulla. Myös muualle kaivokseen on laskettu muun muassa ravintoliuospakkauksia siltä varalta, että sieltä löytyisi elossa lisää loukkuun jääneitä.