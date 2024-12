Kiina varoitti jälleen perjantaina Taiwania pyrkimästä itsenäisyyteen Yhdysvaltain tuella.

– Itsenäisyyteen pyrkiminen Yhdysvaltain avulla tulee johtamaan törmäämiseen seinään. Taiwanin käyttäminen Kiinan eristämiseen on niin ikään tuomittu epäonnistumaan, sanoi Kiinan ulkoministeriön edustaja Lin Jian toimittajille perjantaina.

Tyynenmeren alueen kiertomatkalla oleva Taiwanin presidentti Lai Ching-te sanoi perjantaina olevansa vakuuttunut siitä, että Taiwanin ja Yhdysvaltain yhteistyö tulee syvenemään tulevan presidentin Donald Trumpin kaudella.

– Sanoivatpa tai tekivätpä he mitä tahansa, he eivät voi muuttaa sitä objektiivista faktaa, että Taiwan on osa Kiinaa. He eivät myöskään voi pysäyttää historiallista trendiä: Kiina väistämättä yhdistyy uudelleen, Lin jatkoi.