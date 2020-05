Kiina aikoo käsitellä tulenarkaa Hongkongin turvallisuuslakia kaksoiskokouksessa – kieltäisi vallankumouksellisen liikehdinnän, ulkomaisen vaikuttamisen ja terrorismin

South China Morning Postin mukaan lakiesitys kieltäisi muun muassa vallankumouksellisen liikehdinnän, ulkomaisen vaikuttamisen ja terrorismin erityishallintoalueella. Kiina tulkitsee termistöä laveasti, ja esimerkiksi viime vuonna Kiina luonnehti Hongkongin mielenosoittajien toimia terroriteoiksi.Lain siirtyminen Kiinan kansankongressin pöydälle on merkittävä käänne poliittisesti tulenarassa tilanteessa. Aiemmin Hongkongin erityishallintoalueen on ollut määrä säätää laista itse.Kiinan kansankongressi on koolla perjantaista alkaen niin kutsutussa kaksoiskokouksessa.