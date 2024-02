Kiasman eteen siirretään kyynelehtivä suihkulähdeteos New Yorkista

Nina Beierin teos Women & Children (2022) koostuu taiteilijan löytämistä pronssiveistoksista, joiden silmistä suihkulähteen vesi virtaa. Kansallisgallerian kokoelmiin hankittu teos on esillä 30.5. alkaen, kertoo Kiasma tiedotteessaan .

Women & Children on ollut aiemmin esillä New Yorkin High Line -puistossa. Teos hankittiin Kansallisgallerian kokoelmiin New Carlsberg Foundationin tuella.