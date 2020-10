Keskustaoikeistolle vaalivoitto Liettuan parlamenttivaaleissa – Tuleva pääministeri: "Koronakriisin hoidon on muututtava"

Puolueen ehdokas maan seuraavaksi pääministeriksi on Ingrida Simonyte. Hän toimi valtiovarainministerinä vuosina 2009–2012 ja oli viime vuonna presidenttiehdokkaana. Simonyte on ollut kotimaan liiton sitoutumattomana ehdokkaana useissa vaaleissa.

Simonyte: Koronakriisin hoidon muututtava

AFP:n mukaan koronavirukseen liittyviä kuolemia on Liettuassa todettu EU-maiden keskiarvoa vähemmän, mutta tartunnoissa on nähty viime aikoina kasvua. Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Liettuassa on todettu yhteensä noin 10 200 koronatartuntaa ja 134 virukseen liittyvää kuolemaa.

Kansainvälisen valuuttarahaston arvio on, että Liettuan talous supistuu tänä vuonna 1,8 prosenttia, mikä on vähiten euromaissa, AFP kertoo.

Liettua on kamppaillun köyhyysongelman kanssa. Se on johtanut jyrkkään asukasmäärän laskuun, kun ihmisiä on muuttanut joukoittain Länsi-Eurooppaan paremman elämän toivossa. Liettuan väkiluku on noin 2,8 miljoonaa.