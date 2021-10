Kelly Osbourne 37 vuotta! Syntymäpäivänsä lisäksi laulaja juhlii myös toista hienoa merkkipaalua

Laulajana ja tv-tähtenä tunnettu Kelly Osbourne täytti keskiviikkona 37 vuotta. Ikääntymisensä lisäksi laulajalla on toinenkin merkkipaalu juhlistettavanaan: hän on ollut viisi kuukautta raittiina.

– Tänään on minun 37-vuotissyntymäpäiväni ja olen ollut viisi kuukautta raittiina! Olen niin täynnä kiitollisuutta, että se on lähes ylitsepursuavaa, Osbourne kirjoittaa kuvatekstissään.

View this post on Instagram

Osbourne on kamppaillut vuosia päihdeongelmansa kanssa. Laulaja on kertonut riippuvuutensa alkaneen jo hänen ollessaan 13-vuotias. Osbourne on ollut lukuisia kertoja vieroitushoidossa, jonne hän joutui ensimmäisen kerran vuonna 2004.