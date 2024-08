Keittiöremontti, autonkorjaus, kampaamokäynti – näin alv-korotus vaikuttaa pienituloiseen: "Voi olla monen viikon ruoat"

– Riippuu, keneltä kysyy. Meillä on paljon pienituloisia kuluttajia. Meidän tutkimuksissamme 25 prosenttia suomalaisista on sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, että he ovat jo taloudellisessa ahdingossa tai aivan sen partaalla. Joten voi sanoa, että kaikki verojen korotukset kuluttajalle, tässä tapauksessa erityisesti tällaisille ryhmille, on myrkkyä, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.