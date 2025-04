Keitä on varaa hoitaa ja keitä ei? Näin puheenjohtajat vastasivat MTV:n vaalitentissä

Purran mielestä Suomessa pitäisi entistä tarkemmin miettiä, millä perusteilla ihmiset saavat hoitoa terveydenhuollossa.

Puolueen puheenjohtajat eivät innostuneet MTV:n vaalitentissä siitä ajatuksesta, että esimerkiksi he joutuisivat määräämään siitä, kuka Suomessa jatkossa saa hoitoa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi ainoana puheenjohtajana kyllä, kun Ilta-Sanomien tentissä kysyttiin, pitäisikö Suomessa määrittää tarkemmin terveyden ja iän perusteella, ketä hoidetaan. MTV:n tentissä Purra sanoi, että asian arvioiminen on terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä.

– Se ei ole poliitikkojen asia näitä arvioita tehdä. Sitä lääkärit tekevät jokapäiväisessä hoitotyössään, Purra sanoi.

Tentin vetäjä, MTV:n Jan Andersson kertoi keskustelleensa asiasta lääkäreiden kanssa.

– Lääkärit ovat sitä mieltä, että te poliitikot menette lääkäreiden selän taakse. Te ette suostu puhumaan priorisoinnista mitään. Lääkärit joutuvat tekemään likaisen työn joka päivä, koska rahaa ei ole, Andersson latasi.

Andersson vaati puheenjohtajia kertomaan, miten he priorisoisivat sen, kuka on liian vanha hoidettavaksi tai millainen terveydentila estää hoidon.

– Jos meitä tässä katselee, lääkärit eivät halua meidän päättävän, ketä hoidetaan, Purra sanoi.

– Saatikka potilaat, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo lisäsi.

Rkp:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi pitävänsä mahdottomana ajatuksena, että lainsäädännön kautta ohjattaisiin, ketä tai minkä ikäisiä hoidetaan.

Harkimo: Kaikkia ei pystytä hoitamaan

Liike Nyt:in puheenjohtaja Harry Harkimo sanoi, että vaikeita valintoja tehdään joka päivä.

– Lääkärit joutuvat katsomaan, kuinka paljon rahaa on käytettävissä. Esimerkiksi syöpähoidot maksavat paljon. Tällaisia valintoja tehdään joka päivä. En syytä ketään, mutta rahaa on liian vähän, ja silloin ei pystytä kaikkia hoitamaan. Lääkkeet on jumalattoman kalliita erikoissairaanhoidossa, Harkimo totesi.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta muistutti, että sote ei koske vain terveysasioita, vaan siinä on myös sosiaalipuoli, joka usein unohtuu keskustelussa.

– Sosiaalityöntekijät joutuvat tekemän tosi karuja valintoja, kun he yrittävät pysyä lakisääteisessä tehtävässä, mutta rahat ei riitä jokaisen auttamiseen. Kyse on siitä miten hoidetaan. Pitäisi antaa resursseja ennaltaehkäisyyn, mutta nyt sieltä leikataan, Virta sanoi.

