"Kehittelen romanttisia suhteita" – Love Island Suomi -sinkku kertoo aikeistaan

Miron mielestä naisten tapa kiinnittää huomiota ympärillä oleviin ihmisiin on ihastuttava. Katsekontakti on hänen mielestään asia, josta välittyy aito kiinnostus toisia kohtaan.

Saarelle saapunut Miro onkin sotkenut Joonaksen kuviot Isabellan suhteen. Joonas ei kuitenkaan jää neuvottomaksi, sillä hän on kehitellyt “operaatio pelastusrenkaan”. Eemil kyselee operaation etenemisestä. Vaikka se on tällä hetkellä jäissä, se ei ole kuitenkaan kuopattu. Joonaksen varasuunnitelma on heittää “pelastusrengas” juuri ennen parinvalintaa, eli yrittää saada Mikaela valitsemaan itsensä seuraavassa pariseremoniassa.