Kauneusklinikan asiakkaita kosketeltiin ja salakuvattiin eri tavoin karvanpoiston aikana – espanjalaisklinikalla yli 80 uhria, monet alaikäisiä

Espanjalaisen kauneusklinikan omistajapari on pidätetty yli 80 asiakkaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Monet uhreista ovat alaikäisiä ja heitä on kosketeltu sopimattomasti ja tekoja ja sukuelimiä on kuvattu kauneustoimenpiteiden aikana ja niiden varjolla.