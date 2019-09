Pääministeri Rinne: Näyttää selvältä, ettei brexit tapahdu sopimuksen kanssa – "Britannian tilanne on aikamoinen sekasotku"

Tällä viikolla Britannian parlamentti on pakottanut hallituksen hakemaan lykkäystä EU-erolle, torjunut uudet vaalit ja Boris Johnsonin hallitus on menettänyt enemmistönsä.

– Britannian tilanne on nyt aikamoinen sekasotku. Me emme tiedä, mitä siellä on tapahtumassa. Näyttää kuitenkin itsestäänselvältä, ettei brexit tapahdu sopimuksen kanssa, pääministeri Rinne sanoo.