Katso video Arkansasin hirmutulvien keskeltä – vesi valtasi kellarin kokonaan: "Vakuutuksia ei ole, voin vain rukoilla"

Arkansasin osavaltiossa Yhdysvalloissa on satanut useita viikkoja putkeen. Meneillään oleva Tornadokausi on tähän mennessä aiheuttanut tuhoja ja tulvia, mutta nyt Little Rockin asukkaat pelkäävät, että heillä on edessään jotain vielä pahempaa: joki on tulvimassa yli äyräiden.