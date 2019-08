Katso puistattava video: Rantakäärme popsi sammakkoa suuhunsa Sirpan pihalla ja otti ruokalevon suihkulähteessä: ”Ei se ollut minusta tietävinäänkään”

– Olin menossa pihalleni ja huomasin, että siellä liikkuu jokin. Ajattelin, että nyt siellä tapahtuu jotain. Menin lähemmäs katsomaan ja huomasin käärmeen. Sillä oli jo sammakon jalka suussa. Huusin miehelleni, että täällä on käärme, joka syö sammakkoa. Hän sanoi, että nyt äkkiä video, Hiironen kertoo.

– Rupesi ihan jännittämään, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ajattelin, että en tee niille mitään, sillä tämä on luonnon laki. Toinen syö toisen ja sillä siisti.

"Ajattelin, ettei se minulle mitään tee"

Hiironen on kuullut, että myrkytön tarhakäärme voi myös purra.

Rantakäärmeitä, eli kansankielellä ”tarhakäärmeitä”, on näkynyt Hiirosen pihalla aiemminkin.

– Niitä on ollut täällä useampana vuonna. Meillä on talon takana hiekkalaatikko, jossa on pariinkin kertaan ollut tarhakäärme ja sieltä ollaan viety niitä metsään.